Management Solutions hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,20 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Milliarden JPY – ein Plus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Management Solutions 5,83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at