Managepay Systems Bhd Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Managepay Systems Bhd Registered ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Managepay Systems Bhd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 7,4 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,7 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Auf der Umsatzseite standen 21,27 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 14,57 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at