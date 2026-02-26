|
Managepay Systems Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Managepay Systems Bhd Registered hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat Managepay Systems Bhd Registered 8,8 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 160,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
