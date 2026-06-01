Managepay Systems Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Managepay Systems Bhd Registered hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at