Managepay Systems Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Managepay Systems Bhd Registered veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 35,77 Prozent auf 2,6 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,0 Millionen MYR gelegen.

