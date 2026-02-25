ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
|
25.02.2026 14:33:00
Manager bei Rüstungskonzern: 87 Monate Gefängnis für den Verkauf von Zero-Days
Der Rüstungskonzern L3Harris sammelt auch Zero-Day-Exploits für ausgewählte Regierungen. Ein Manager hat solche an einen Russen verkauft und muss nun in Haft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
