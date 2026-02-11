Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
11.02.2026 08:37:27
Manager sollen entlasten: Ex-Krypto-König Bankman-Fried beantragt neuen Prozess
Sein Fall zählt zu den spektakulärsten in der Kryptowelt: Sam Bankman-Fried wird vom Finanzgenie zum verurteilten Betrüger. Mit seiner jahrzehntelangen Haft will er sich nicht abfinden. Sogar US-Präsident Trump soll er um Hilfe gebeten haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
