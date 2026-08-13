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13.08.2026 06:31:29
Manaksia Aluminium Company präsentierte Quartalsergebnisse
Manaksia Aluminium Company hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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