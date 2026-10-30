Manaksia Coated Metals Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Manaksia Coated Metals Industries hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Manaksia Coated Metals Industries 3,19 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at