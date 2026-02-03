|
Manaksia Coated Metals Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Manaksia Coated Metals Industries lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,74 INR gegenüber 0,670 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,85 Prozent zurück. Hier wurden 1,87 Milliarden INR gegenüber 2,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
