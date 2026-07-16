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16.07.2026 06:31:29
Manaksia Coated Metals Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Manaksia Coated Metals Industries lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 INR gegenüber 1,47 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 2,62 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,50 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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