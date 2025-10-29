Manaksia Coated Metals Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Manaksia Coated Metals Industries hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Manaksia Coated Metals Industries 2,20 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at