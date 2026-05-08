|
08.05.2026 06:31:29
Manaksia Coated Metals Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Manaksia Coated Metals Industries veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Manaksia Coated Metals Industries 0,680 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Manaksia Coated Metals Industries 2,27 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,41 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,07 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,84 Milliarden INR – ein Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Manaksia Coated Metals Industries 7,82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.