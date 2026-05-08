Manaksia Coated Metals Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Manaksia Coated Metals Industries veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Manaksia Coated Metals Industries 0,680 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Manaksia Coated Metals Industries 2,27 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,41 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,07 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,84 Milliarden INR – ein Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Manaksia Coated Metals Industries 7,82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at