Manaksia Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Manaksia Industries hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -38,800 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Manaksia Industries ein EPS von -45,070 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Manaksia Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1001,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,72 Millionen INR. Im Vorjahr waren 0,61 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at