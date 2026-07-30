Manaksia Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Manaksia Industries präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Manaksia Industries ein EPS von -6,500 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at