Manaksia Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manaksia Industries hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Manaksia Industries ein EPS von -97,500 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at