02.02.2026 06:31:29
Manaksia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Manaksia hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 2,22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Manaksia noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,06 Prozent auf 1,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Manaksia 1,88 Milliarden INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
