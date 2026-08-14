Manaksia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manaksia lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,89 INR gegenüber 2,29 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at