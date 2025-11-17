Manaksia: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Manaksia ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manaksia die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,68 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manaksia 2,23 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,69 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

