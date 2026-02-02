Manaksia Steels hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Manaksia Steels präsentierte am 31.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 INR je Aktie generiert.

Manaksia Steels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at