|
02.02.2026 06:31:29
Manaksia Steels hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Manaksia Steels präsentierte am 31.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 INR je Aktie generiert.
Manaksia Steels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!