Manaksia Steels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Manaksia Steels hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,990 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,27 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Manaksia Steels einen Umsatz von 2,17 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at