Manaksia Steels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manaksia Steels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,09 INR gegenüber 0,720 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Manaksia Steels mit einem Umsatz von insgesamt 3,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 63,16 Prozent gesteigert.

Manaksia Steels hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,95 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,49 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 78,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,31 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at