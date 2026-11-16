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16.11.2026 06:31:29
Manaksia Steels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Manaksia Steels hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,69 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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