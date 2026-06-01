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01.06.2026 06:31:29
Manaksia stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Manaksia hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,80 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manaksia 1,76 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 2,37 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 11,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manaksia 2,69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,99 INR gegenüber 8,54 INR im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Manaksia mit einem Umsatz von insgesamt 7,84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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