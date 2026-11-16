Manaksia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Manaksia hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,68 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Manaksia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at