Manali Petrochemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Manali Petrochemicals hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,47 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Manali Petrochemicals einen Umsatz von 1,96 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at