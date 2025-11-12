Manali Petrochemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Manali Petrochemicals hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Manali Petrochemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,48 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at