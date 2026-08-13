Manappuram Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Manappuram Finance veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Manappuram Finance mit einem Umsatz von insgesamt 30,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 34,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at