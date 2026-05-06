Manappuram Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manappuram Finance hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 4,77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manappuram Finance -2,400 INR je Aktie eingenommen.

Manappuram Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4,24 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 15,12 Milliarden INR ausgegangen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,72 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 14,22 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 95,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 12,30 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 58,18 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at