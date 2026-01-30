Manba Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manba Finance präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,43 Prozent auf 898,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at