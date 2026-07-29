Manba Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Manba Finance hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manba Finance 1,94 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 926,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 690,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at