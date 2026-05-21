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21.05.2026 06:31:29
Manba Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Manba Finance hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2,21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Manba Finance 1,60 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 934,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 679,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,03 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 7,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Manba Finance 3,30 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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