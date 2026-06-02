Manbro Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Manbro Industries veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Manbro Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,510 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Manbro Industries im vergangenen Geschäftsjahr 633,44 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3136,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manbro Industries 19,57 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at