Manbro Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Manbro Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at