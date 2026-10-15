Manchester Aktie

Manchester für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020

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15.10.2026 10:15:27

Manchester City, the UAE and the UK in political tangle

Nearly 20 years after they arrived in England, there are rumors cheating charges could see Manchester City's UAE owners exit. That would be complex for a city, and Prime Minister, who are firmly connected with Abu Dhabi.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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