O-M Aktie

O-M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 891328 / ISIN: JP3171600004

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15.10.2026 11:27:26

Manchester City, the UAE and the UK's OM in a political tangle

Nearly 20 years after arriving in England, Manchester City's UAE owners could exit amid cheating charges. That would pose a challenge for a city — and prime minister — closely tied to Abu Dhabi.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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