Manchester City FC und Xylem verlängern ihre mehrjährige globale Partnerschaft zur Bewältigung von Herausforderungen in Bezug auf Wasser

Der Premier-League-Champion Manchester City meldete heute die Erneuerung seiner mehrjährigen globalen Partnerschaft mit dem führenden Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE:XYL). In die erneuerte Partnerschaft sind sowohl die Männer- als auch die Frauenteams von Manchester City sowie die MLS-Champions New York City FC und Mumbai City, die zur City Football Group (CFG) gehören, einbezogen. Im Rahmen der bisherigen Partnerschaft haben die Clubs und Xylem schon mehr als 1 Milliarde Menschen durch Initiativen zur Sensibilisierung für die Themen Wasserversorgung, Bildung und freiwilliges Engagement erreicht. Damit bringen sie ihre gemeinsame Mission zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt voran. In dieser nächsten Phase zielt die Partnerschaft darauf ab, die Maßnahmen zur Bewältigung kritischer Herausforderungen im Bereich Wasser zu beschleunigen, indem weitere 100 Millionen Menschen motiviert werden sollen, sich an wasserbezogenen Initiativen in ihren Gemeinden zu beteiligen.

Roel de Vries, Group Chief Operating Officer der City Football Group, sagte: "Wir freuen uns, heute die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Xylem bekannt geben zu können. In den letzten vier Jahren konnten wir erfolgreich unsere Präsenz in der Welt des Fußballs mit dem Fachwissen von Xylem im Bereich der Vermittlung von Wasser-Know-how kombinieren und haben so eine große Anzahl von Menschen weltweit erreicht. Mit den Stimmen und dem Einfluss von Manchester City, NYCFC und Mumbai City werden wir auch in Zukunft das Bewusstsein für nachhaltige Konzepte schärfen und Verhaltensänderungen bewirken. Wir freuen auf die Fortsetzung dieser Arbeit in den kommenden Jahren.”

"Wenn es darum geht, große Herausforderungen zu meistern, haben unsere Stimmen zusammen mehr Gewicht”, sagte Patrick Decker, President und CEO von Xylem. "Deshalb besteht eine der vielen Möglichkeiten, wie Xylem die Wassersicherheit vorantreibt, in der Einbindung externer Akteure, um das Thema Wasser auf neue Art und Weise und an neuen Orten auf die Tagesordnung zu bringen um mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, den Dialog über die Herausforderungen und Lösungen im Bereich Wasser anzuregen - und zu weitreichenden Aktionen zu inspirieren. Wir sehen den Möglichkeiten, die vor uns liegen, und dem Potenzial, unsere Mission zur Lösung von Wasserproblemen schneller voranzutreiben, gespannt entgegen.”

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis zum Jahr 2050 3,2 Milliarden Menschen in Gebieten mit hohem Wassermangel leben, wenn sich die globale Erwärmung entsprechend den gegenwärtigen Prognosen fortsetzt1. Die drei Clubs und Xylem machen das Wasser in der globalen Diskussion über den Klimawandel zum Thema. Dies geschieht durch Aktivitäten und Dialoge, in denen Gemeinden über den Wert des Wassers informiert werden, sowie durch Projekte zur Verbesserung des Zugangs zu Wasser und Sanitäreinrichtungen.

In den letzten vier Jahren hat die Partnerschaft zum Aufbau eines globalen Netzwerks von über 500 jungen kommunalen Fußballfunktionären beigetragen. Dieses Netzwerk hat über 20.000 Kindern in acht Ländern auf allen Kontinenten lebensrettende Kenntnisse zum Thema Wasser vermittelt und ihnen den Zugang zu Wasser ermöglicht. Diese Projekte, die in Zusammenarbeit mit der globalen Wohltätigkeitsinitiative Cityzens Giving der CFG durchgeführt werden, kombinieren die Fußball-Ausbildung und die Ausbildung im Bereich WASH (WAter, Sanitation and Hygiene) mit der Verbesserung der Infrastruktur unter Verwendung der Technologie und Expertise von Xylem.

2021 brachten Xylem und Manchester City gemeinsam mit PUMA das weltweit erste Sporttrikot auf den Markt, das die Aufmerksamkeit auf die Wasserproblematik lenken soll. Das Trikot wurde unter Anwendung eines speziellen Spinnfärbeverfahrens hergestellt, das den Wasserverbrauch reduziert. Die Initiative führte eine vielfältige Gruppe von Sportlern aus den Männer-, Frauen- und Akademiemannschaften von Manchester City zusammen, die sich sowohl für Fußball als auch für Projekte zur Bereitstellung von sauberem Wasser in der ganzen Welt einsetzen.

Xylem wird auch eine zentrale Rolle beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der City Football Group spielen, die ihre weltweiten Aktivitäten bis 2030 klimaneutral und "wasserpositiv" machen will. Xylem wird die Entwicklung von Strategien zur Wassernutzung und -ableitung mit Technologie und Beratung unterstützen, um die Effizienz zu steigern und die Verschwendung bei bereits laufenden und geplanten Grundstückserschließungen zu reduzieren.

Über den Manchester City Football Club

Der Manchester City FC ist ein Fußballclub der englischen Premier League, der 1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sieben League Championship-Meistertitel, darunter sechs Mal den Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022), und sechs Mal den FA Cup gewonnen. Der Manchester City FC ist einer von zehn Clubs, aus denen die City Football Group besteht, und zählt den New York City FC und den Melbourne City FC zu seinen Schwesterclubs.

Unter Manager Pep Guardiola, einem der am höchsten dekorierten Manager im Fußball weltweit, spielt Manchester City seine eigenen und die Heimspiele der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einem spektakulären Stadion mit 55.000 Plätzen, das den Club seit 2003 beheimatet. Heute gehört das Stadion zum erweiterten Etihad Campus, der auch die City Football Academy umfasst, eine hochmoderne Trainings- und Jugendförderungseinrichtung mitten in East Manchester. Das Academy Stadium bietet 7.000 Zuschauern Platz und die City Football Academy ist auch der tägliche Trainingsort und das Heimspielstadion der Frauenfußballmannschaft und der Elite Development Squad.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mancity.com

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung kritischer Wasser- und Infrastrukturprobleme durch Innovationen verschrieben hat. Unsere 17.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2021 einen Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com.

