Manchester Aktie
WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020
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15.10.2026 12:23:26
Manchester City Premier League charges: What do they mean?
Since being bought by the UAE in 2008, Manchester City has become one of the world's most successful football clubs. A raft of serious financial charges threatens to undermine this and bring chaos to the Premier League.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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