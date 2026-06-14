Manchester Aktie
WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020
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14.06.2026 13:00:10
Manchester is a triumph of private enterprise
‘Soft left’ Labour MPs backing Andy Burnham might have learned the wrong lessons from the city’s revivalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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