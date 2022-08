Manchester United-Aktie freundlich: Manchester United vermeldet Kauf von Ajax-Star Antony

Wie die Niederländer am Dienstag mitteilten, kommt der Transfer final zustande, wenn der 22-Jährige die medizinischen Voraussetzungen erfüllt. Auch letzte Details seines neuen Vertrages seien noch zu klären.

Der englische Premier-League-Club aus Manchester muss 95 Millionen Euro fest an Ajax überweisen, durch Bonus-Zahlungen könnten weitere fünf Millionen Euro hinzukommen. Auf die finanziellen Rahmenbedingungen für die Dienste des Angreifers einigten sich die beiden Traditionsvereine bereits. Für Ajax ist es die bislang höchste Einnahme für einen Spieler überhaupt.

Antony, der mit vollem Namen Antony Matheus dos Santos heißt, hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Wie lange er sich nun an Manchester bindet, ist offiziell noch nicht bekannt. Der Youngster hatte im Vorjahr mit seinem Heimatland Olympia- Gold in Tokio gewonnen. In 82 Einsätzen für die Amsterdamer erzielt der Südamerikaner laut Ajax-Angaben insgesamt 24 Tore. In Manchester trifft er nun auch auf seinen ehemaligen Trainer Erik ten Hag.

An der NYSE wird die Manchester United-Aktie zeitweise 2,14 Prozent höher bei 13,35 US-Dollar gehandelt.

AMSTERDAM (dpa-AFX)