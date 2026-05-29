Manchester United: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Manchester United äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 255,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at