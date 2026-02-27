Manchester United informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manchester United hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Manchester United in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 253,1 Millionen USD im Vergleich zu 254,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at