Manchester United legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manchester United ließ sich am 23.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manchester United die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manchester United -0,030 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,55 Prozent auf 211,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 219,2 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,330 USD. Im Vorjahr waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Manchester United im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 909,53 Millionen USD. Im Vorjahr waren 862,27 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,125 GBP je Aktie sowie einen Umsatz von 677,65 Millionen GBP festgelegt.

Redaktion finanzen.at