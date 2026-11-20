Manchester United ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Manchester United die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 189,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at