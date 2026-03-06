Manchester Aktie
WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020
|
06.03.2026 14:11:38
Manchester United say 5% season-ticket price increase needed to ‘return to top of game’
‘We want to keep investing in the team’United fan group ‘disappointed’ with decisionManchester United insist a 5% increase in ticket prices around Old Trafford next season will help in their quest to “return to the top of domestic and European football”, but supporters’ groups criticised the decision, along with moving fans to increase the number of hospitality seats.United are third in the Premier League under their interim head coach, Michael Carrick, and are well placed to return to the Champions League after a rare season without European football. The club want to kick on and mark their 150th anniversary in 2028 with a first league title since 2013 and say increased ticket prices in the 2026-27 campaign will help them invest in football and facilities. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Analysen zu Manchester IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Manchester United
|14,90
|-1,84%
