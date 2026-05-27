Manchester United Shares Rise 13% After Q3 Revenue Growth

(RTTNews) - Manchester United plc (MANU) shares climbed 13.13 percent to $22.31, up $2.59 on Wednesday, after the football club reported higher third-quarter revenue and raised its full-year fiscal 2026 guidance.

The stock is currently trading at $22.31, compared with a previous close of $19.72 on the New York Stock Exchange. It opened at $20.49 and traded between $20.49 and $22.56 during the session, with volume reaching 669,493 shares versus the average daily volume of 319,260 shares.

Manchester United posted a third-quarter net loss of 11.8 million pounds, compared with a loss of 2.7 million pounds a year earlier. Basic loss per share widened to 6.83 pence from 1.57 pence. Total revenue increased 18.1% to 189.5 million pounds, while commercial revenue rose 10.3% to 82.4 million pounds.

Manchester United shares have traded between $13.80 and $22.56 over the past 52 weeks.