Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
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27.05.2026 19:00:00
Manchester United Shares Rise 13% After Q3 Revenue Growth
(RTTNews) - Manchester United plc (MANU) shares climbed 13.13 percent to $22.31, up $2.59 on Wednesday, after the football club reported higher third-quarter revenue and raised its full-year fiscal 2026 guidance.
The stock is currently trading at $22.31, compared with a previous close of $19.72 on the New York Stock Exchange. It opened at $20.49 and traded between $20.49 and $22.56 during the session, with volume reaching 669,493 shares versus the average daily volume of 319,260 shares.
Manchester United posted a third-quarter net loss of 11.8 million pounds, compared with a loss of 2.7 million pounds a year earlier. Basic loss per share widened to 6.83 pence from 1.57 pence. Total revenue increased 18.1% to 189.5 million pounds, while commercial revenue rose 10.3% to 82.4 million pounds.
Manchester United shares have traded between $13.80 and $22.56 over the past 52 weeks.
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