Manchester United stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manchester United hat am 17.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 179,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 USD. Im Vorjahr waren -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Manchester United im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 862,27 Millionen USD. Im Vorjahr waren 833,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

