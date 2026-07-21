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WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020

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21.07.2026 20:00:52

Manchester United supporters groups in uproar over suspension of season tickets

Fans claim they are being ‘treated as suspects’Club planning to reinstate tickets before season beginsManchester United’s official Fans’ Forum, Manchester United Suppor­ters Trust (Must), The 1958 and five other such groups have complained to the club over supporters being “treated as suspects” after some had season tickets suspended as part of a move to stop the illegal reselling of seats.United last week contacted fans who used six or more devices to access accounts linked to the club or to forward tickets, as in their view this suggested the potential buying of seats to resell. Members are allowed only to forward tickets to other members, or sell them back to United. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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