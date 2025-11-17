|
17.11.2025 06:31:29
MANDARAKE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MANDARAKE hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,56 JPY, nach 6,87 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,88 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
In Sachen EPS wurden 34,36 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MANDARAKE 41,75 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 15,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.