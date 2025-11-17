MANDARAKE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MANDARAKE hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,56 JPY, nach 6,87 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,88 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 34,36 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MANDARAKE 41,75 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 15,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at