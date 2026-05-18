MANDARAKE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MANDARAKE hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,43 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,04 Prozent auf 4,19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at